Governo | Renzi | ' invece di ' compro | baratto | vendo' | tornate alla politica'

AndreaOrlandosp : Renzi vuol fare un governo di unità nazionale ma non con la destra. Boh? - lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - ilriformista : 'La democrazia non è un reality show', aveva detto #Renzi aprendo la crisi di #Governo - CarloCarson6589 : @PoliticaPerJedi Yoda, fino a che c'è Zingaretti ci sono queste priorità : 1^far fuori Renzi. 2^Non irritare i gril… - NascHome : RT @PieroVannetti: @PoliticaPerJedi @sbonaccini Aggiungiamo anche la voce di @DarioNardella: “Per il Campidoglio il Pd chiude la porta a Ca… -

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Siamo ancora in tempo per fermarsi, il mio appello è: anziché fare il compro, baratto e vendo di singoli parlamentari, tornate alla politica”. Lo dice Matteo Renzi a Piazz ...Italia viva è a rischio tenuta? I colonnelli di Matteo Renzi monitorano le truppe per cercare evitare nuove fuoriuscite. Quattro o cinque addii alla Camera sono già messi in conto, specie "tra i più g ...