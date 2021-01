Governo | Minuto Fi | ‘continuerò a votare contro fiducia restando nel centrodestra’

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Si sono fatte mille illazioni sul mio conto, tutte prive di fondamento. Nella mia vita amo da sempre parlare con i fatti. Ho trovato opportuno bloccare il cellulare per evitare commenti fuori luogo. Ho votatolaalConte e così continuerò a fareall’interno del centrodestra”. Con queste parole la senatrice di Forza Italia Anna Carmela, interpellata da Affaritaliani.it, smentisce i rumor secondo i quali starebbe per lasciare il gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama per sostenere ilguidato da Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Si sono fatte mille illazioni sul mio conto, tutte prive di fondamento. Nella mia vita amo da sempre parlare con i fatti. Ho trovato opportuno bloccare il cellulare per ev ...Non correrà in soccorso dell’esecutivo. Chiamato in causa anche dal ministro dem Dario Franceschini, il senatore Gaetano Quagliariello (Cambiamo!) tiene la linea e spiega: «Non ho votato la fiducia, m ...