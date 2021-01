Governo, Meloni: «Uno scandaloso mercimonio, il Quirinale valuti se proesguire o ridare la parola agli italiani» (Di giovedì 21 gennaio 2021) L?altro giorno in Senato si sentiva questa battuta: Renzi doveva spaccare il centrosinistra, ha finito per spaccare il centrodestra. E? così presidente Meloni?«Esattamente... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 gennaio 2021) L?altro giorno in Senato si sentiva questa battuta: Renzi doveva spaccare il centrosinistra, ha finito per spaccare il centrodestra. E? così presidente?«Esattamente...

FratellidItalia : ? Il governo non ha più la maggioranza assoluta?? ?? Link: - FratellidItalia : ?? Il governo Conte deve andare a casa per il bene di tutti. ???? #FratellidItalia #Meloni - FratellidItalia : ? Il governo Conte ha fallito?? #FratellidItalia #Meloni - Mauro5514 : RT @giusnico19511: Mr. Bean, come stai tra papi, meloni e salvini? Se hai destabilizzato il governo perché vuoi il mes ed ora lo dici an… - 61scacorte : RT @laramps: Conclusasi la finta crisi di governo, adesso Meloni e Salvini vogliono dal Quirinale delle finte consultazioni. Che sfiniment… -