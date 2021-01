Governo, Mattarella dà due settimane a Conte. Ricomincia la caccia ad altri volenterosi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Al Colle "incontro interlocutorio". Ora l'obiettivo di Conte è che i nuovi arrivati diano vita a un vero gruppo parlamentare Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Al Colle "incontro interlocutorio". Ora l'obiettivo diè che i nuovi arrivati diano vita a un vero gruppo parlamentare

Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe #Conte è salito al @Quirinale per un incontro 'interlocutorio' e riferire al presidente della… - Agenzia_Ansa : #Governo E' in corso a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza @GiuseppeConteIT @Palazzo_Chigi #ANSA - MediasetTgcom24 : Governo: Conte alle 18.30 da Mattarella, al Quirinale - ENRICO21041968 : RT @tempoweb: Stop del #Quirinale Mancano numeri e un piano: non va il governo #ciampolillo - AvucatPich : #INTERLOCUTORIO in linguaggio diplomatico significa: 'Abbiamo parlato ma non abbiamo trovato un accordo'. Il silenz… -