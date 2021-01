Governo, il consigliere del premier Piero Benassi nominato sottosegretario con delega ai servizi segreti (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ambasciatore Piero Benassi, attuale consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte, è stato nominato sottosegretario con la delega ai servizi segreti. Il nome di Benassi circolava già nelle ultime ore, prima che cominciasse il Consiglio dei ministri convocato per le 22. In pole insieme a lui c’era il nome di un altro diplomatico: GianPiero Massolo. Benassi è uomo di fiducia di Conte. Dal 2018 è suo consigliere diplomatico a Palazzo Chigi (già dal Conte I). È ambasciatore di grado, ossia il livello massimo fra i diplomatici della Farnesina. Prima di questo ruolo politico, Benassi ha avuto una lunga carriera che gli ha consentito di guadagnarsi ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ambasciatore, attualediplomatico delGiuseppe Conte, è statocon laai. Il nome dicircolava già nelle ultime ore, prima che cominciasse il Consiglio dei ministri convocato per le 22. In pole insieme a lui c’era il nome di un altro diplomatico: GianMassolo.è uomo di fiducia di Conte. Dal 2018 è suodiplomatico a Palazzo Chigi (già dal Conte I). È ambasciatore di grado, ossia il livello massimo fra i diplomatici della Farnesina. Prima di questo ruolo politico,ha avuto una lunga carriera che gli ha consentito di guadagnarsi ...

