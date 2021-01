**Governo: ex M5S ricevuti da Conte, 'parlato di Antimafia, non chiediamo poltrone'** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo preparato dei documenti e delle proposte di legge che il governo farà proprie, se vorrà accettarle. Il premier ha spiegato che le leggerà, si è detto aperto a tutto, è stato molto alla mano". Lo dice all'Adnkronos la deputata Piera Aiello, esponente del Gruppo Misto ex M5S, ricevuta oggi a Palazzo Chigi dal presidente Giuseppe Conte insieme ai colleghi Raffaele Trano ed Alessandra Ermellino, anche loro ex pentastellati del Misto non iscritti ad alcuna componente. "Abbiamo portato i temi dell'Antimafia, che sono il mio pane quotidiano", prosegue Aiello, testimone di giustizia entrata nel 2018 alla Camera con il Movimento 5 Stelle. "Il presidente del Consiglio non ci ha chiesto niente, noi abbiamo votato la fiducia solo ed esclusivamente dopo aver valutato che in questo momento non è il caso di andare al voto. Del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo preparato dei documenti e delle proposte di legge che il governo farà proprie, se vorrà accettarle. Il premier ha spiegato che le leggerà, si è detto aperto a tutto, è stato molto alla mano". Lo dice all'Adnkronos la deputata Piera Aiello, esponente del Gruppo Misto ex M5S, ricevuta oggi a Palazzo Chigi dal presidente Giuseppeinsieme ai colleghi Raffaele Trano ed Alessandra Ermellino, anche loro ex pentastellati del Misto non iscritti ad alcuna componente. "Abbiamo portato i temi dell', che sono il mio pane quotidiano", prosegue Aiello, testimone di giustizia entrata nel 2018 alla Camera con il Movimento 5 Stelle. "Il presidente del Consiglio non ci ha chiesto niente, noi abbiamo votato la fiducia solo ed esclusivamente dopo aver valutato che in questo momento non è il caso di andare al voto. Del ...

M5S_Camera : Approvato lo scostamento di bilancio richiesto dal governo! Altri 32 miliardi per l'economia, dopo i 150 già stanzi… - Rinaldi_euro : Crisi governo, M5S 'scopre' senatori a vita: quando Grillo voleva abolirli - alexbarbera : Il governo ha avuto la fiducia in Senato con 156 sì, cinque sotto la maggioranza assoluta. Determinanti due sì di F… - CercielloRenato : RT @LaVeritaWeb: Il governo tira avanti grazie al no mask che non crede neanche alla Xylella. Si chiama Lello Ciampolillo ed è stato caccia… - aconfal : RT @Open_gol: «Mi sento di dire che mai il M5S potrà aprire un dialogo con soggetti condannati o indagati per mafia o reati gravi» https://… -