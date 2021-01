Governo: Di Battista su Cesa, ‘con chi sotto indagine per reati gravi non si parla’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta di ‘ndrangheta non si parla. Punto. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva ma non tutti possono essere interlocutori in questa fase. Si cerchino legittimamente i numeri in Parlamento tra chi non ha gravi indagini o condanne sulle spalle”. Lo dice all’Adnkronos Alessandro Di Battista, dopo il blitz in Calabria contro la ‘ndrangheta, che ha portato alla perquisizione della casa romana del segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, dimessosi immediatamente dai vertici del partito- L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Con chi èper associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta di ‘ndrangheta non si parla. Punto. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva ma non tutti possono essere interlocutori in questa fase. Si cerchino legittimamente i numeri in Parlamento tra chi non haindagini o condanne sulle spalle”. Lo dice all’Adnkronos Alessandro Di, dopo il blitz in Calabria contro la ‘ndrangheta, che ha portato alla perquisizione della casa romana del segretario dell’Udc Lorenzo, dimessosi immediatamente dai vertici del partito- L'articolo CalcioWeb.

Adnkronos : #Governo, @ale_dibattista: 'Con chi sotto indagine per reati gravi non si parla' - Agenzia_Ansa : #Crisi,Di Battista: 'Tutti con #Conte, finalmente compatti. #Renzi ha lasciato il #governo? Benissimo, non ci entre… - fanpage : #crisidigoverno, anche Alessandro di Battista punta il dito contro Renzi - HFidanken : RT @MarceVann: 'Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Punto. Si c… - MarceVann : 'Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Battista Governo, Di Battista: "Con chi sotto indagine per reati gravi non si parla" Adnkronos "Senza Cesa con chi trattiamo?". Effetto Catanzaro sulla crisi di governo

Da Palazzo Chigi non esce un fiato, le chat del Movimento 5 stelle esplodono. Lorenzo Cesa non è più un vecchio arnese dell’era berlusconiana, come i pentastellati lo avrebbero bollato non più di qual ...

Governo: Di Battista su Cesa, 'con chi sotto indagine per reati gravi non si parla'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Punto. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva ma n ...

Da Palazzo Chigi non esce un fiato, le chat del Movimento 5 stelle esplodono. Lorenzo Cesa non è più un vecchio arnese dell’era berlusconiana, come i pentastellati lo avrebbero bollato non più di qual ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Punto. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva ma n ...