**Governo: Calenda annuncia, 'ci sarà lista Liberal democratica alle prossime elezioni'** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "alle prossime elezioni ci sarà una lista Liberal democratica e riformista composta da Azione, PiùEuropa e movimenti e personalità della società civile. Questa lista si colloca già oggi tra il 5,5% e il 7%, e crescerà ancora divenendo decisiva per la costituzione di ogni governo". Lo annuncia su Twitter Carlo Calenda. "Questa iniziativa è l'unica barriera che potrà impedire la formazione di un Governo anti europeo e determinare la nascita di uno riformista. Ci vorrebbe più coraggio da parte di chi nel Partito Democratico o in Forza Italia non condivide la sottomissione ai populisti", aggiunge il leader di Azione.

