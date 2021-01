**Governo: Calenda annuncia, ‘ci sarà lista Liberal democratica alle prossime elezioni’** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) – “alle prossime elezioni ci sarà una lista Liberal democratica e riformista composta da Azione, PiùEuropa e movimenti e personalità della società civile. Questa lista si colloca già oggi tra il 5,5% e il 7%, e crescerà ancora divenendo decisiva per la costituzione di ogni governo”. Lo annuncia su Twitter Carlo Calenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) – “elezioni ciunae riformista composta da Azione, PiùEuropa e movimenti e personalità della società civile. Questasi colloca già oggi tra il 5,5% e il 7%, e crescerà ancora divenendo decisiva per la costituzione di ogni governo”. Losu Twitter Carlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Open_gol : «Serve un governo guidato da personalità autorevoli e che sappiano amministrare. Quindi, non Conte» Carlo Calenda - CarloCalenda : Telefonata: “Calenda ti candidi”. Risposta “si purché facciamo una lista PD-SiamoEuropei e non ci alleiamo con i 5S… - MediasetTgcom24 : Governo, Calenda: 'Mastella mi ha offerto l'appoggio del Pd a Roma se sostengo Conte' | La replica: 'Squallido'… - felix__dp : @CarloCalenda @preppy57 @pdnetwork @forza_italia Calenda, caro Calenda, io un governo con chi siede in Europa con l… - salvinimi : @ugom65 @CarloCalenda @Cinghialemanna1 @Azione_it @Piu_Europa L'interesse ora sarebbe di uscire dalla pandemia e da… -