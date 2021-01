Governo: Calenda a Bettini, ‘europeisti inessenziali? voi con premier ‘gialloverde” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Caro Goffredo Bettini, in che modo il voto a due partiti europeisti è inessenziale per la vittoria degli europeisti? Avete una ben strana idea di democrazia. Chi non è con voi, è di destra. Noi non stiamo governando con gli alleati di Salvini e il Presidente del Consiglio di quel Governo, tu sì”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Caro Goffredo, in che modo il voto a due partiti europeisti è inessenziale per la vittoria degli europeisti? Avete una ben strana idea di democrazia. Chi non è con voi, è di destra. Noi non stiamo governando con gli alleati di Salvini e il Presidente del Consiglio di quel, tu sì”. Lo scrive su Twitter Carlo, leader di Azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

