Governo: Bettini, 'Conte-ter se consolidiamo numeri, premier farà quanto necessario' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "La fiducia ce l'abbiamo. Se in queste settimane riusciamo a consolidare i numeri, avere maggior agio nella vita parlamentare, penso alle Commissioni, bene. Andremo avanti, si vara un Conte-ter, il presidente del Consiglio andrà da Mattarella e si farà quanto necessario. Però non è detto. Altrimenti il voto è lo sbocco naturale". Lo ha detto Goffredo Bettini a Oggi e un altro giorno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "La fiducia ce l'abbiamo. Se in queste settimane riusciamo a consolidare i, avere maggior agio nella vita parlamentare, penso alle Commissioni, bene. Andremo avanti, si vara un-ter, il presidente del Consiglio andrà da Mattarella e si. Però non è detto. Altrimenti il voto è lo sbocco naturale". Lo ha detto Goffredoa Oggi e un altro giorno.

fattoquotidiano : Crisi di governo, direzione del Pd alla vigilia del voto in Aula. Bettini: “No a tavolo con Renzi, inaffidabile. Co… - maietta18 : #Bettini si atteggia a fare il guru del governo esprimendo le sue considerazioni negative al centro destra come se… - Corrado0M : RT @PoliticaPerJedi: Oggi è @EnricoBorghi1, su @ilfoglio_it, a chiedere una svolta riformista e un nuovo governo per il recovery plan. Il P… - Gabriga7 : RT @PoliticaPerJedi: Oggi è @EnricoBorghi1, su @ilfoglio_it, a chiedere una svolta riformista e un nuovo governo per il recovery plan. Il P… - quandalar : RT @PoliticaPerJedi: Oggi è @EnricoBorghi1, su @ilfoglio_it, a chiedere una svolta riformista e un nuovo governo per il recovery plan. Il P… -