Governo | Ascani | ' da Renzi errore grave | ora ricostruire perimetro maggioranza'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Non abbiamo tempo, dobbiamo ricostruire il perimetro della maggioranza e agire di conseguenza. Siamo in un paese che è nel pieno della pandemia, di tutto c'era bisogno tranne di una crisi di Governo l'errore di Renzi è grave e rischia di costare caro". Lo dice Anna Ascani del Pd a Zetaluiss.

Siamo in un paese che è nel pieno della pandemia, di tutto c’era bisogno tranne di una crisi di governo l’errore di Renzi è grave e rischia di costare caro”. Lo dice Anna Ascani del Pd a Zetaluiss.

Crisi di governo: imbarazzo nelle file del Pd. "Ora programma e rimpasto"

I dem confermano la fiducia: "Scongiurato il salto nel buio". Critiche agli ex alleati renziani. La vera partita è la verifica della squadra, possibile un posto da vicepremier per Orlando ...

I dem confermano la fiducia: "Scongiurato il salto nel buio". Critiche agli ex alleati renziani. La vera partita è la verifica della squadra, possibile un posto da vicepremier per Orlando ...