Gonzalo Higuain | la rivelazione che lascia di sasso | “L’ho lasciato perchè…” – VIDEO

Il bomber argentino, Gonzalo Higuain è tornato a far parlare di sè. L'ex meteorina svela il rapporto con lui: "Ho dovuto lasciarlo…" Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzalo Higuain (@Higuain21 ) Nonostante le polemiche occorse sul personaggio, calciatore di Gonzalo Higuain, da quando si è trasferito in America, il suo L'articolo proviene da YesLife.it.

Manuela Ferrera e Gonzalo Higuain hanno avuto una breve storia d’amore quando l’attaccante militava tra le fila della Juventus. La rottura, tuttavia, è arrivata prima ancora che tra i due scoppiasse q ...

Manuela Ferrera, ex di Gonzalo Higuain: “È finita perché aveva una passione per le zozze”

Una storia d’amore finita a causa di una passione “particolare”, lo racconta Manuela Ferrara, descrivendo la fine della sua storia d’amore ...

Manuela Ferrera e Gonzalo Higuain hanno avuto una breve storia d'amore quando l'attaccante militava tra le fila della Juventus. La rottura, tuttavia, è arrivata prima ancora che tra i due scoppiasse q ...