Golf | Abu Dhabi Championship 2021 | McIlroy primo | ma sospensione per oscurità

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’AbuHSBCè partito nel migliore dei modi, grazie alle prestazioni superlative di Rory McIlory e Tyrrell Hatton, rispettivamentee secondo classificato. Le gesta dei dueisti sono state ridimensionate da unadell’evento, necessaria a causa del sopraggiungere dell’conduce con 64 (-8), mentre Hatton insegue con 65(-7), entrambi in lotta per un montepremi pari a 8 milioni di dollari totali. Buon rendimento di Nino Bertasio, attualmente trentaduesimo, seguito dal connazionale Francesco Laporta, cinquantacinquesimo. Giornata no per Guido Migliozzi e Renato Paratore, rispettivamente ottantatreesimo e centoventiseiesimo, con cinque buche della manche d’apertura da ultimare. L’Abu ...