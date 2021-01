Giornata mondiale dell’Abbraccio | cosa succede quando il contatto fisico è vietato

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Lasi ricorda dal 1986,lo statunitense Kevin Zaborney la istituì. Conosciuta negli Usa, in Canada, in Australia e in Europa, laci ricorda quanto è importante ilper gli essere umani. Ce lo ricorda soprattutto in questo 21 gennaio 2021,da ormai 11 mesi ogni forma diè demonizzata. L’impatto devastante della pandemia sulla salute mentale passa in gran parte da qui. Dalla messa al bando dei gesto di affetto: abbracci, baci, carezze e strette di mano. Ed è la scienza che ce lo spiega. >> Covid-19, in Rsa a Castelfranco Veneto arriva “la stanza degli abbracci” La scienza del ...

Agenzia_Ansa : Giornata mondiale degli abbracci, con il #Covid c'è la crisi di astinenza. Un toccasana contro #ansia e #stress. Il… - coiVersi : RT @xsjlences: 'Giornata mondiale degli La pandemia abbracci' #GFVIP #tzvip #GiornataMondialeDegliAbbracci - soniawinterbear : oggi è la giornata mondiale degli abbracci - FossiIoSenzaTe : RT @sillyela: giornata mondiale degli abbracci e onestamente mi mancano un pochino #GiornataMondialeDegliAbbracci - La_Silvia23 : RT @sillyela: giornata mondiale degli abbracci e onestamente mi mancano un pochino #GiornataMondialeDegliAbbracci -

