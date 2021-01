Gina va matta per il pollo | la frase di Malgioglio scatena il sospetto | che succede?

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ma chi è? Mistero. Il web s'infiamma e vorrebbe scoprirlo al più presto. Chi è la misteriosache Cristianonomina spesso al Grande Fratello Vip? Tutto avviene durante la puntata in diretta su Canale 5, ma anche sui social dove Malgy continua a parlare di. Molti hanno pensato che si trattasse diLollobrigida, cosa impossibile. Si sa che l'eterna diva non sia propensa ad un reality. E se la misteriosafosse la prossima concorrente del GfVip di Alfonso Signorini? Di lei si da poco. Unico indizio che arriva alle nostre orecchie: “Vaper il”. Ce lo dice una fonte segreta.non ne vuole parlare. Presto si dovrebbe scoprire la verità. Intanto, si rincorrono voci sul fantasma sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Gina matta

il Fatto Nisseno

La Medi Store di coach Adriano di Pinto va ad imporsi 0-3 in casa della Vivibanca muovendo a suo favore la classifica."Non prendere in giro la gente". "Per Conte i rimborsi sono stati dati, la scuola è pronta, siamo primi per i morti, primi per crisa economica, meno 10% del Pil mentre la Cina amica di Conte cresce de ...