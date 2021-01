Gina Lollobrigida | poche ore fa… La notizia è appena arrivata

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Corriere della Sera ha intervistato, chiedendo le prime impressioni sul vaccino, per il quale spera di essere un simbolo: "Io non ho mai dato credito ai negazionisti. Ma non si rendono conto? Al contrario, vaccinarsi mi sembra un’ottima occasione per dimostrare che se stiamo uniti, se facciamo tutti la cosa giusta, possiamo uscire fuori dalla pandemia. Ci tengo a dire a tutti che non devono aver paura". Nessun dolore o fastidio,racconta di non essersene nemmeno accorta: "Mi avevano fatto una testa così ed eroun po’ prevenuta. Invece mi sono meravigliata: questo vaccino per il Covid-19 della Pfizer non mi ha procurato nessun dolore. L’8 febbraio dovrei fare il richiamo". (CONTINUA DOPO LA FOTO...)...