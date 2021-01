Giappone | bilancia commerciale dicembre in surplus per 751 miliardi yen

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ladelevidenzia un forte aumento del, anche se cresce meno dello aspettative degli analisti. Secondo il Ministero delle Finanze del(MOF), il saldosi attesta in positivo a 751di yen (contro i 366 di novembre), mentre il dato destagionalizzato registra undi 477di yen (in contrazione del 13,1% rispetto al mese precedente). In termine di volumi, l’export segnala un aumento tendenziale del 2% a 6.706di yen, meglio delle attese (2,4%), mentre le importazioni hanno registrato una flessione dell’11,6% a 5.955di yen, più forte del consensus (-18%).