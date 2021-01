GF Vip, Adua Del Vesco si confida con Giulia Salemi parlando della sua storia d’amore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia, Adua Del Vesco è parsa confusa riguardo la sua storia d’amore con Giuliano, il suo fidanzato. La ragazza in più circostanze ha affermato che ad oggi la sua relazione sentimentale gli va un po’ stretta, Adua infatti vorrebbe iniziare una convivenza con l’uomo che ama. GF Vip news, Adua Del Vesco si confida con Giulia Salemi Ieri sera, prima di andare a dormire i gieffini della casa si sono riuniti in giardino, par fare un po’ di chiacchiere tutti insieme. Adua Del Vesco si è confidata a lungo con Giulia Salemi, alla quale ha espresso i suoi dubbi sulla sua ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia,Delè parsa confusa riguardo la suaconno, il suo fidanzato. La ragazza in più circostanze ha affermato che ad oggi la sua relazione sentimentale gli va un po’ stretta,infatti vorrebbe iniziare una convivenza con l’uomo che ama. GF Vip news,DelsiconIeri sera, prima di andare a dormire i gieffinicasa si sono riuniti in giardino, par fare un po’ di chiacchiere tutti insieme.Delsi èta a lungo con, alla quale ha espresso i suoi dubbi sulla sua ...

EireenViolet : Gf Vip. Adua Del Vesco scoppia in lacrime. Interviene Andrea Zelletta, poi il gesto choc: «Che fanno?» PORTIAMO DA… - infoitcultura : Gf Vip. Adua Del Vesco scoppia in lacrime. Interviene Andrea Zelletta, poi il gesto choc: «Che fanno?» - HizzieIsForever : RT @Antonio05288356: Dayane Mello e Adua Del Vesco si giurano amore, tra baci e carezze proibite al Grande Fratello Vip - Antonio05288356 : Dayane Mello e Adua Del Vesco si giurano amore, tra baci e carezze proibite al Grande Fratello Vip - EireenViolet : DAYANE in crisi per la figlia al GF Vip:“Non ce la faccio più,sto impazzendo!” I fantasmi del suo tremendo passato… -