GF Vip 5, Dayane contro Tommaso: «Sono amica di tutti i gay di Milano. Perché tu non vuoi essere mio amico?» – Video (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dayane Mello (US Endemol Shine) Certe rivalità non muoiono mai, come quella tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, la modella brasiliana si è infatti nuovamente scagliata contro il suo inquilino, ammettendo di trovare finto e studiato il suo avvicinamento a Rosalinda Cannavò a poche settimane dalla fine del programma. Un pensiero che la Mello ha fatto in relazione alla sua persona, ventilando l’ipotesi che Zorzi abbia fatto un’eterna competizione verso di lei. In un confronto con Carlotta Dell’Isola e Samantha De Grenet, Dayane ha espresso il suo punto di vista su Tommaso, chiarendo quanto l’influencer abbia un atteggiamento insofferente nei suoi riguardi: “Samantha, fidati. Non mi sopporta. Lui non mi sopporta. (…) Giochiamo, scherziamo, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021)Mello (US Endemol Shine) Certe rivalità non muoiono mai, come quella traMello eZorzi al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, la modella brasiliana si è infatti nuovamente scagliatail suo inquilino, ammettendo di trovare finto e studiato il suo avvicinamento a Rosalinda Cannavò a poche settimane dalla fine del programma. Un pensiero che la Mello ha fatto in relazione alla sua persona, ventilando l’ipotesi che Zorzi abbia fatto un’eterna competizione verso di lei. In un confronto con Carlotta Dell’Isola e Samantha De Grenet,ha espresso il suo punto di vista su, chiarendo quanto l’influencer abbia un atteggiamento insofferente nei suoi riguardi: “Samantha, fidati. Non mi sopporta. Lui non mi sopporta. (…) Giochiamo, scherziamo, ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... DAYANE! #GFVIP - Contessa_Patty : In un Mondo di D.M. fiera di essere dalla parte giusta #TOMMY ??Grande. D.M.?????? #tzvip #sovip #TZVIP Dayane Mello:… - GinaCande1 : RT @paperti23790647: All'inizio pensavo che Carlotta fosse a disagio in mezzo ai vip e per questo non riuscisse a mostrarsi. Adesso penso c… - paperti23790647 : All'inizio pensavo che Carlotta fosse a disagio in mezzo ai vip e per questo non riuscisse a mostrarsi. Adesso pens… - Dadaduckappo : Una sintesi delle 'perle' notturne di Daiena. Da notare l'uso del bold per sottolineare le cazzate ?? #tzvip Dayane… -