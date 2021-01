Germania: altri mille morti. Usa, più di 4mila decessi in 24 ore. Pechino chiude asili e scuole fino a marzo (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Europa prosegue nel contrasto al coronavirus con la campagna vaccinale di massa e con misure restrittive modulate sulla base delle curve epidemiologiche. Ma anche Pechino prende provvedimenti seri per il contenimento della pandemia, che in Cina al momento ha costretto oltre 22 milioni di persone in lockdown. La capitale ha infatti deciso di anticipare di due settimane, al 25 gennaio, la chiusura di asili e scuole ancora aperti in vista della festività del Capodanno lunare che parte il 12 febbraio. In base al nuovo calendario, la riapertura è prevista dal primo marzo, ma la decisione finale sarà adottata dalle autorità in base all’andamento dell’epidemia. Guardando all’Europa, la Svezia le proroga fino al 7 febbraio, mentre la Germania registra altri 20.398 nuovi casi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Europa prosegue nel contrasto al coronavirus con la campagna vaccinale di massa e con misure restrittive modulate sulla base delle curve epidemiologiche. Ma ancheprende provvedimenti seri per il contenimento della pandemia, che in Cina al momento ha costretto oltre 22 milioni di persone in lockdown. La capitale ha infatti deciso di anticipare di due settimane, al 25 gennaio, la chiusura diancora aperti in vista della festività del Capodanno lunare che parte il 12 febbraio. In base al nuovo calendario, la riapertura è prevista dal primo, ma la decisione finale sarà adottata dalle autorità in base all’andamento dell’epidemia. Guardando all’Europa, la Svezia le prorogaal 7 febbraio, mentre laregistra20.398 nuovi casi ...

