Genovese, parla la 18enne che ha denunciato la violenza: “Provano a screditarmi, non ho mai fatto la escort e non ho estorto denaro” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Con tutto quello che sta venendo fuori, mi chiedo se quella sera non sarebbe stato meglio tornare a casa in silenzio. Ma ho denunciato perché è quello che bisognava fare, anche per le altre donne che si trovano nella mia condizione”, dice la modella 18enne vittima di violenza sessuale che ha accusato l’imprenditore Alberto Genovese. Proprio per la sua denuncia, alla quale poi se ne sono aggiunte altre, per un totale di sei, Genovese è in carcere dal 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di droga e stuprato la giovane durante una festa nel suo attico a Milano. A riportare le parole della ragazza è il Corriere della Sera. Su di lei, dice, è stato detto di tutto per screditarla: chi la accusa di essere una escort, di essersi inventata tutto, di aver estorto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Con tutto quello che sta venendo fuori, mi chiedo se quella sera non sarebbe stato meglio tornare a casa in silenzio. Ma hoperché è quello che bisognava fare, anche per le altre donne che si trovano nella mia condizione”, dice la modellavittima disessuale che ha accusato l’imprenditore Alberto. Proprio per la sua denuncia, alla quale poi se ne sono aggiunte altre, per un totale di sei,è in carcere dal 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di droga e stuprato la giovane durante una festa nel suo attico a Milano. A riportare le parole della ragazza è il Corriere della Sera. Su di lei, dice, è stato detto di tutto per screditarla: chi la accusa di essere una, di essersi inventata tutto, di aver...

Ultime Notizie dalla rete : Genovese parla Genovese, parla la 18enne che ha denunciato la violenza: “Provano a screditarmi, non ho mai fatto la… Il Fatto Quotidiano Alberto Genovese, la vittima: «Così provano a screditarmi: non ho mai estorto denaro a nessuno»

La diciottenne che ha denunciato per prima viene presa di mira in Rete con mille accuse: «È un incubo. Non sono mai stata una escort. Non ho mai estorto denaro a nessuno». La violenza nei video delle ...

La diciottenne che ha denunciato per prima viene presa di mira in Rete con mille accuse: «È un incubo. Non sono mai stata una escort. Non ho mai estorto denaro a nessuno». La violenza nei video delle ...