Genitori scomparsi a Bolzano | le cose vanno male per il figlio

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Benno Neumair è al momento il principale indiziato per la scomparsa ed il presunto omicidio dei. Il ragazzo continua a professarsi innocente. Leiniziano davvero a complicarsi per Benno Neumair, 30enne istruttore di fitness considerato dagli inquirenti il primo sospetto per la scomparsa dei suoiPeter Neumair e Laura Perselli, di 63 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il trentenne Benno Neumair, i cui genitori sono scomparsi e per la quale scomparsa è ora attualmente indagato, ha deciso di rompere il silenzio rilasciando un'intervista al programma televisivo "Chi l ..."