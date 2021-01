Garanzia Italia, SACE: finanziamento da 24 milioni di euro per Industrie Saleri (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – SACE e un pool di banche costituito da Banco BPM – in qualità anche di SACE Agent – UniCredit, BPER, Banca Popolare di Sondrio, Credito Lombardo Veneto, Banca Valsabbina e Banco Desio hanno sostenuto i piani di investimento di Industrie Saleri Italo S.p.A. – azienda che si occupa di progettazione e produzione di sistemi per il Thermal Management per il settore automotive – attraverso un contratto di finanziamento di 24 milioni di euro, assistita dalla Garanzia Italia – rilasciata digitalmente e in tempi brevi – nell’ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Le risorse permetteranno di finanziare parte del piano di investimenti dei prossimi 3 anni destinato al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –e un pool di banche costituito da Banco BPM – in qualità anche diAgent – UniCredit, BPER, Banca Popolare di Sondrio, Credito Lombardo Veneto, Banca Valsabbina e Banco Desio hanno sostenuto i piani di investimento diItalo S.p.A. – azienda che si occupa di progettazione e produzione di sistemi per il Thermal Management per il settore automotive – attraverso un contratto didi 24di, assistita dalla– rilasciata digitalmente e in tempi brevi – nell’ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Le risorse permetteranno di finanziare parte del piano di investimenti dei prossimi 3 anni destinato al ...

Ultime Notizie dalla rete : Garanzia Italia Garanzia Italia, SACE: finanziamento da 24 milioni di euro per Industrie Saleri Il Messaggero ‘Ndrangheta: operazione in tutta Italia, indagato CESA, UDC, che si dimette

‘Ndrangheta: operazione in tutta Italia, indagato Lorenzo CESA, UDC, che si dimette 21 gennaio 2021 Si dimette da segretario nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa, dopo aver appreso di essere uno degli ind ...

