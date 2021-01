Gaia Gozzi, chi è il fidanzato Daniele: ha lavorato con famosissimi artisti italiani (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ecco chi è il fidanzato di Gaia Gozzi: si chiama Daniele ma il suo nome d’arte è Orang3, è conosciuto da tutto il popolo musicale italiano! Gaia Gozzi è la cantante italiana che abbiamo conosciuto prima ad X Factor, nella decima edizione del talent, e poi ad Amici. Grazie al programma di Maria De Filippi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ecco chi è ildi: si chiamama il suo nome d’arte è Orang3, è conosciuto da tutto il popolo musicale italiano!è la cantante italiana che abbiamo conosciuto prima ad X Factor, nella decima edizione del talent, e poi ad Amici. Grazie al programma di Maria De Filippi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

rtl1025 : La top 3 di Gaia ?? -3 città che ti hanno cambiato la vita? ?? -3 artisti con cui ti piacerebbe collaborare? ?? -3 c… - rtl1025 : La playlist di Gaia ??? Quali canzoni non possono mancare nella playlist di @Gaia_Gozzi? ????? #gaia #playlist… - annalisa__scar : Chi vincerebbe un incontro di kickboxing sul ring tra le cantanti Gaia Gozzi e Laura Pausini ? #gaiagozzi… - vistanno : @Valenti58046128 in pratica ieri è successo un casinò perché una ragazza fan di Sangio ha detto che per lei Sangio… - S7RINGZ : avevamo entrambe una fanpage su Gaia Gozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Gozzi Gaia Gozzi, prima foto con il fidanzato Daniele Dezi Orang3/ Bacio e dedica social Il Sussidiario.net Gaia mostra per la prima volta il fidanzato su Instagram: ecco la foto di un loro bacio appassionato

Gaia ha festeggiato il doppio disco di platino della sua Chega pubblicando per la prima volta sui social una foto con il fidanzato Daniele Dezi, il producer Orang3.

Chi è il fidanzato di Gaia e dove lo abbiamo già visto: prime foto social

Il fidanzato di Gaia è un musicista e produttore piuttosto noto: tra di loro l'amore prosegue a gonfie vele ma ecco chi è lui ...

Gaia ha festeggiato il doppio disco di platino della sua Chega pubblicando per la prima volta sui social una foto con il fidanzato Daniele Dezi, il producer Orang3.Il fidanzato di Gaia è un musicista e produttore piuttosto noto: tra di loro l'amore prosegue a gonfie vele ma ecco chi è lui ...