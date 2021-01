Gabry Ponte dopo l’operazione al cuore | come sta il dj

GFucci58 : RT @RepSpettacoli: Gabry Ponte, l'intervento al cuore è andato bene - Global66politic : RT @RepSpettacoli: Gabry Ponte, l'intervento al cuore è andato bene - repubblica : RT @RepSpettacoli: Gabry Ponte, l'intervento al cuore è andato bene - RepSpettacoli : Gabry Ponte, l'intervento al cuore è andato bene - VanityFairIt : «Oggi mi hanno trasferito in reparto», ha spiegato, postando un selfie sorridente -

Ultime Notizie dalla rete : Gabry Ponte

Sul costo dei vaccini negli ultimi tempi ci sono state tante indiscrezioni, mai confermate. Ma in giro c’era molta curiosità sul reale prezzo dei vaccini e sulla spesa che l’Europa dovrà sostenere per ...Grande paura per l’ex Eiffel 65 Gabry Ponte, icona di intere generazioni e al centro di alcuni problemi di salute. Come rivelato da lui stesso, Gabriele Ponte è stato operato al cuore per via di un pr ...