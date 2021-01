G20 | Bonomi | pronti a costruire nuova era di crescita e prosperità

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Sono orgoglioso di inaugurare il B20 organizzato da Confindustria” in occasione della presidenza italiana del G20. “La business community ha un’occasione straordinaria per il rilancio della, dell‘occupazione, dell’innovazione e per promuovere la sostenibilità e ridurre le diseguaglianze“. Così il Presidente di Confindustria, Carlo, in occasione del B20 Inception Meeting. L’evento segna ufficialmente l’avvio dei lavori del B20, il più autorevole fra gli Engagement Group istituiti dal G20 riservato alle imprese e alle loro associazioni di rappresentanza, la cui organizzazione è stata affidata a Confindustria. “La pandemia – prosegue– è uno spartiacque. L’epidemia ha rivelato che la governance globale è pericolosamente frammentata e intrinsecamente fragile. Mentre il coordinamento, l’inclusione e la ...