Friuli Venezia Giulia | frasi shock contro la Segre Zanin infuriato | “Insulto vergognoso”

rtl1025 : ??Nove Regioni passano in #zonaarancione: sono le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Pi… - ItinDiViaggio : RT @SimonaPasquino5: @ItinDiViaggio @FVGlive @regioneFVGit @TgrRaiFVG @FvgEventi @FvgViaDeiSapori @DiscoverTrieste @UdineseTV @Italia Io sp… - SimonaPasquino5 : @ItinDiViaggio @FVGlive @regioneFVGit @TgrRaiFVG @FvgEventi @FvgViaDeiSapori @DiscoverTrieste @UdineseTV @Italia Io… - renzomaggiore : La coppia piu' bella. @ Múggia, Friuli-Venezia Giulia, Italy - NewsParER : Venerdì 22 gennaio 2021 - ore 15:00 primo appuntamento del ciclo di incontri «I professionisti della cultura al l… -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia

Agenzia ANSA

Nella Sentenza n. 415 del 1° dicembre 2020 del Tar Friuli Venezia Giulia, i Giudici hanno affermato che l’esclusione dalla prova scritta di una selezione pubblica, bandita da un Comune, ...TRIESTE. Un post su Facebook pubblicato per offendere la senatrice a vita Liliana Segre dopo il voto in Aula per il Governo Conte, poi rimosso dal proprio profilo. Le frasi ingiuriose, scritte in friu ...