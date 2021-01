Friedman dà della "escort" a Melania Trump e scoppia la polemica. "Non volevo offendere" (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Donald Trump si mette in aereo con la sua escort e vanno in Florida”. A pronunciare la frase nel corso della trasmissione “Unomattina”, su Rai1, è stato il giornalista Alan Friedman, commentando l’addio alla Casa Bianca del presidente e della sua first lady. A nulla è valso il dissociarsi della conduttrice Monica Giandotti: sui social si è scatenata l’indignazione per le parole di Friedman. “Non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall’inglese, la parola italiana che volevo dire era ‘accompagnatrice’, ed è uscito ‘escort’. Mi sono corretto subito, non c’è da montarci su una questione” si è difeso lui parlando con l’Adnkronos, sostenendo di “non aver voluto offendere nessuno” e cercando così di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Donaldsi mette in aereo con la suae vanno in Florida”. A pronunciare la frase nel corsotrasmissione “Unomattina”, su Rai1, è stato il giornalista Alan, commentando l’addio alla Casa Bianca del presidente esua first lady. A nulla è valso il dissociarsiconduttrice Monica Giandotti: sui social si è scatenata l’indignazione per le parole di. “Non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall’inglese, la parola italiana chedire era ‘accompagnatrice’, ed è uscito ‘’. Mi sono corretto subito, non c’è da montarci su una questione” si è difeso lui parlando con l’Adnkronos, sostenendo di “non aver volutonessuno” e cercando così di ...

