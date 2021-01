Frasi sul giovedì: ecco le migliori di oggi 21 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Frasi sul giovedì – oggi è giovedì quindi vuol dire che il weekend non è così lontano. Vediamo insieme alcune Frasi per augurare buon giovedì e che ci ricordano l’imminenza del weekend. Il mercoledì l’ho superato. Ora tocca a te giovedì. Fatti sotto! Che tra poco arriva il week-end! giovedì, meglio noto come “dai che domani è Venerdì”. La trappola del giovedì che ti fa pensare “Manca poco al week-end, ce la possiamo fare”, e un attimo dopo scende l’adrenalina e getti la spugna. Ho il giovedì difettoso, funziona come un lunedì. Buongiorno! Sorridi. E’ già giovedì. oggi è un buon giorno per avere un giorno buono. Felice giovedì! Un caffè per vincere la ... Leggi su giornal (Di giovedì 21 gennaio 2021)sulquindi vuol dire che il weekend non è così lontano. Vediamo insieme alcuneper augurare buone che ci ricordano l’imminenza del weekend. Il mercoledì l’ho superato. Ora tocca a te. Fatti sotto! Che tra poco arriva il week-end!, meglio noto come “dai che domani è Venerdì”. La trappola delche ti fa pensare “Manca poco al week-end, ce la possiamo fare”, e un attimo dopo scende l’adrenalina e getti la spugna. Ho ildifettoso, funziona come un lunedì. Buongiorno! Sorridi. E’ giàè un buon giorno per avere un giorno buono. Felice! Un caffè per vincere la ...

hellohouse_ : Dovete capire che Dayane può dire quello che vuole sia sul Brasile, sia su Tommaso, sia sugli altri. Se ti piace un… - Robertoruggine : RT @LaNotiziaTweet: Più cure in base al Pil. La #Moratti ritratta ma un audio la inchioda. Continua la bufera sul neo assessore lombardo. I… - AnnaMar74773335 : RT @LaNotiziaTweet: Più cure in base al Pil. La #Moratti ritratta ma un audio la inchioda. Continua la bufera sul neo assessore lombardo. I… - AndreaPellicani : RT @LaNotiziaTweet: Più cure in base al Pil. La #Moratti ritratta ma un audio la inchioda. Continua la bufera sul neo assessore lombardo. I… - giorgioguidi2 : RT @LaNotiziaTweet: Più cure in base al Pil. La #Moratti ritratta ma un audio la inchioda. Continua la bufera sul neo assessore lombardo. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi sul Frasi sul sole: in inglese, tratte da canzoni, sull'alba e sul tramonto Lifestar.it I destini incrociati di Sergio Mattarella e Giuseppe Conte

Il perenne divenire da un lato, la granitica continuità dall’altro; l’avvio della Terza Repubblica su un fronte, la continuità dello Stato e della Costituzione sull’altro; dichiarazioni continue e (..

Famiglie di titoli sulla crisi tra «ma», metafore e attese

Sarà vero che i quotidiani sono tutti uguali, come sibilano alcuni? La giornata di ieri si presta ottimamente a una verifica. Ecco le prime pagine e il primo confronto. “Corriere della sera”: «Fiducia ...

Il perenne divenire da un lato, la granitica continuità dall’altro; l’avvio della Terza Repubblica su un fronte, la continuità dello Stato e della Costituzione sull’altro; dichiarazioni continue e (..Sarà vero che i quotidiani sono tutti uguali, come sibilano alcuni? La giornata di ieri si presta ottimamente a una verifica. Ecco le prime pagine e il primo confronto. “Corriere della sera”: «Fiducia ...