Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 21 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte! Questo giovedì sta finendo ed il weekend si avvicina sempre di più. Per migliorare la giornata di qualcuno basta un messaggio ricevuto da qualcosa di speciale. Vediamo insieme le migliori Frasi per dire buonanotte. E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace.(Paulo Coelho) Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.(Patti Smith) Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno.(Vincent Van Gogh) Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto ... Leggi su giornal (Di giovedì 21 gennaio 2021)! Questo giovedì sta finendo ed il weekend si avvicina sempre di più. Per migliorare la giornata di qualcuno basta un messaggio ricevuto da qualcosa di speciale. Vediamo insieme leper dire. E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace.(Paulo Coelho) Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanzevita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.(Patti Smith) Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno.(Vincent Van Gogh) Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto ...

silviaf160562 : @Commu_Guru @GiuliaSalemi93 Beh empatica una persona che non sa neanche in che regione è l'isola d'Elba, che vuole… - GiachinoGioele : @jacopo_iacoboni Al netto della spocchia e delle frasi di Arcuri che sono spesso fuori luogo per usare un eufemismo… - Clotildevoil : Carlotta pensa che Tommaso non abbia umiltà con questa frasi da 4 soldi della fortuna Vs la ricchezza #tzvip - RobertafiVisone : Dopo le due lezioni sulle vocali, passiamo a piccole parole e frasi sulle parti della giornata e sulle formule di s… - frenc121212 : @SimonaeSto Sono gli stessi che postano le frasi della merini. -