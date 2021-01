Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 21 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – buongiorno a tutti, oggi è giovedì, il weekend non è molto lontano. Affrontiamo questa giornata con la carica giusta ed il sorriso. A volte per rendere una giornata migliore basta un messaggio ricevuto dalla persona giusta. ecco allora qui pronte per voi una carrellata di Frasi per dire buongiorno da condividere. Qualcuno dovrebbe dire a tante persone che non vi è alcuna tassa sul sorriso, né tantomeno sulle parole “grazie”, “buongiorno” e “buona giornata”. (Anonimo) Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera. (Peanuts) Ogni mattino vi è data la facoltà di scegliere come agire, fare, essere. Sii il meglio di ciò che sei! (Stephen Littleword) La più coraggiosa ... Leggi su giornal (Di giovedì 21 gennaio 2021)dela tutti,è giovedì, il weekend non è molto lontano. Affrontiamo questa giornata con la carica giusta ed il sorriso. A volte per rendere una giornata migliore basta un messaggio ricevuto dalla persona giusta.allora qui pronte per voi una carrellata diper direda condividere. Qualcuno dovrebbe dire a tante persone che non vi è alcuna tassa sul sorriso, né tantomeno sulle parole “grazie”, “” e “buona giornata”. (Anonimo) Io ve lo direi anche, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera. (Peanuts) Ogni mattino vi è data la facoltà di scegliere come agire, fare, essere. Sii il meglio di ciò che sei! (Stephen Littleword) La più coraggiosa ...

ItaliaViva : Noi di Italia Viva siamo sempre stati europeisti convinti e abbiamo condannato con fermezza e nettezza i fatti di W… - MaritaMirante : #DaUnCertoPunto di vista ci sono frasi del #buongiorno che non capirei neanche a mezzogiorno - RobertoCucchi1 : A volte frasi antiche regalano emozioni ormai sopite. Frasi del tipo: “Vorrei prenotare un tavolo per 4 .... alle ore 21.00” - Melody9815 : @Walima_ @_imsaraaax Peggio di quello che ha sparato lei a tutta la casa non credo. Dato che comunque si è pure inc… - GiuvaSkin : RT @ComunistaRosso: dove si inserisce Dio ogni tre frasi come nello Stato Islamico dell'Isis, dove si giura sulla Bibbia come se fossimo an… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi del Qualcosa di speciale: trama, cast e le frasi del film Cinefilos.it Trovata frase del Duce nell’ufficio anagrafe

E’ emersa dopo ottant’anni durante i lavori a una parete, ora la Sopraintendenza deciderà se rimuoverla. Le altre scritte fasciste in città furono coperte ...

Totocalcio, 70 anni fa nasceva il 13 alla schedina: la storia dietro al numero che ha fatto sognare gli italiani

Il 21 gennaio 1951 il concorso veniva reso più difficile passando dalle 12 combinazioni esatte di prima alle leggendarie 13. La vincita più alta nel 1993 (5 miliardi) poi il lento declino ...

E’ emersa dopo ottant’anni durante i lavori a una parete, ora la Sopraintendenza deciderà se rimuoverla. Le altre scritte fasciste in città furono coperte ...Il 21 gennaio 1951 il concorso veniva reso più difficile passando dalle 12 combinazioni esatte di prima alle leggendarie 13. La vincita più alta nel 1993 (5 miliardi) poi il lento declino ...