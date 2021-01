Frasi che “incitano alla violenza”, Twitch sospende a tempo indeterminato il canale di Donald Trump (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sembra proprio che tra Donald Trump e i social sia ormai in corso una guerra senza esclusione di colpi. L’ormai ex Presidente degli Stati Uniti – che ha lasciato proprio ieri la Casa Bianca favorendo l’ingresso del Presidente eletto, Joe Biden – deve fare i conti non solo con il ban definitivo di Twitter e la sospensione di Facebook, ma ora anche con Twitch. Per la seconda volta in meno di un anno, infatti, il canale Twitch di Donald Trump è stato oscurato. Meno di due settimane fa, Twitch aveva annunciato la sospensione del canale di Trump a tempo indeterminato. Nelle scorse ore, invece, Twitch ha fatto sapere che l’ex Presidente è stato bannato definitivamente. ? ... Leggi su esports247 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sembra proprio che trae i social sia ormai in corso una guerra senza esclusione di colpi. L’ormai ex Presidente degli Stati Uniti – che ha lasciato proprio ieri la Casa Bianca favorendo l’ingresso del Presidente eletto, Joe Biden – deve fare i conti non solo con il ban definitivo di Twitter e la sospensione di Facebook, ma ora anche con. Per la seconda volta in meno di un anno, infatti, ildiè stato oscurato. Meno di due settimane fa,aveva annunciato la sospensione deldi. Nelle scorse ore, invece,ha fatto sapere che l’ex Presidente è stato bannato definitivamente. ? ...

pietroraffa : Salvini:'A me piace l'Europa di De Gasperi'. Rileggetela. Frasi dette così, a caso, senza preoccuparsi che qualcu… - ItaliaViva : Noi di Italia Viva siamo sempre stati europeisti convinti e abbiamo condannato con fermezza e nettezza i fatti di W… - beppegas000 : #nellUnione #VentagliDiParole quando le frasi che nascono dal cuore si stringono a tal punto da non respirare più..… - Soldan56 : RT @BI_Italia: Schwarzenegger ha invitato gli americani a vaccinarsi, citando una delle frasi che lo hanno reso celebre nella saga di Termi… - Rita24233445 : @gemma41327261 Pretelli non pretendeva ciò da Eli. Lo sapeva benissimo, tnt è che l’ha accettato dal primo momento.… -