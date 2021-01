Francia, fiducia imprese manifatturiere migliora più del previsto (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – migliora la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di gennaio. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è aumentato a 98 punti dai 94 di dicembre (93 la prima lettura) e risulta superiore alle attese degli analisti che avevano previsto una conferma a 94 punti. L’indice complessivo del clima degli affari è salito a 92 da 91 punti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi sale a 91 da 90 punti. Il clima nel commercio al dettaglio scende di un punto a 93, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale aumentano a 87 dagli 86 punti di dicembre. Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –ladellefrancesi nel mese di gennaio. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è aumentato a 98 punti dai 94 di dicembre (93 la prima lettura) e risulta superiore alle attese degli analisti che avevanouna conferma a 94 punti. L’indice complessivo del clima degli affari è salito a 92 da 91 punti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi sale a 91 da 90 punti. Il clima nel commercio al dettaglio scende di un punto a 93, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale aumentano a 87 dagli 86 punti di dicembre.

La fiducia delle famiglie sulla situazione economica migliora a gennaio. L'indice sintetico si è attestato a 98 punti, ancora a ...

