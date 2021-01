Franceschini lancia ITsArt | “La Netflix della cultura integrerà l’offerta naturale”

Leggi su newsagent

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Durante un convegno organizzato online – il More Museum – alla presenza di quaranta direttori di museo, il ministro Dariohato la piattaformadefinendola laitaliana: l’applicazione “offrirà in Italia e nel mondo laitaliana online e a pagamento. Un’offerta integrativa e mai sostitutiva del”. Sono così confermate le indiscrezioni dei giorni passati, con tanto di sito web già attivo. “L’assenza di apertura fisica dei musei alle persone ha fatto esplorare le vie nuoverete, ciò che la rete può offrire per far arrivaredirettamente nelle case: streaming per cinema e teatri, le visite ...