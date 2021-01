FOTO Bari, striscione di contestazione in città: “Auteri vattene!”. Il motivo… (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giorni caldi in casa Bari.Nonostante la vittoria conquistata in extremis da Mirco Antenucci e compagni lo scorso weekend ai danni del Bisceglie, una parte della tifoseria organizzata si è scagliata contro il tecnico Gaetano Auteri. Nel dettaglio, il gruppo Re David Bari 1989 ha pubblicato sui social la FOTO di uno striscione esposto in città, con un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: "Auteri vattene da Bari!".I tifosi non avrebbero apprezzato, né condiviso, le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore al termine della partita contro il Bisceglie. Una prestazione che Auteri ha definito buona, ma che non ha convinto l'ambiente. "Le dichiarazioni di post partita di Auteri sono irrispettose nei confronti ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giorni caldi in casa.Nonostante la vittoria conquistata in extremis da Mirco Antenucci e compagni lo scorso weekend ai danni del Bisceglie, una parte della tifoseria organizzata si è scagliata contro il tecnico Gaetano. Nel dettaglio, il gruppo Re David1989 ha pubblicato sui social ladi unoesposto in, con un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: "vattene da!".I tifosi non avrebbero apprezzato, né condiviso, le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore al termine della partita contro il Bisceglie. Una prestazione cheha definito buona, ma che non ha convinto l'ambiente. "Le dichiarazioni di post partita disono irrispettose nei confronti ...

