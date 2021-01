Forte maltempo, le previsioni meteo di venerdì 22 gennaio. VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un severo peggioramento del tempo è atteso venerdì con l’arrivo della prima di una serie di perturbazioni che si avvicenderanno sull’Italia. Sono previste piogge forti, burrasche di vento e locali nubifragi. Non mancherà la neve, anche copiosa sulle nostre montagne ma a quote medie a causa del rialzo delle temperature. Le aree più penalizzate dal maltempo saranno il Nord (allerta arancione in Friuli Venezia Giulia) e tutta la fascia tirrenica. Veri e propri nubifragi sono attesi sulla Liguria di Levante, la Toscana, il Lazio e la Campania. Con l’arrivo di forti venti di scirocco e libeccio il maltempo si farà sempre più severo, soprattutto nel corso del pomeriggio e la sera. Il tempo sarà meno perturbato sull’area adriatica e il Sud, ma anche qui la situazione peggiorerà nel weekend che è atteso molto turbolento dal punto di vista ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un severo peggioramento del tempo è attesocon l’arrivo della prima di una serie di perturbazioni che si avvicenderanno sull’Italia. Sono previste piogge forti, burrasche di vento e locali nubifragi. Non mancherà la neve, anche copiosa sulle nostre montagne ma a quote medie a causa del rialzo delle temperature. Le aree più penalizzate dalsaranno il Nord (allerta arancione in Friuli Venezia Giulia) e tutta la fascia tirrenica. Veri e propri nubifragi sono attesi sulla Liguria di Levante, la Toscana, il Lazio e la Campania. Con l’arrivo di forti venti di scirocco e libeccio ilsi farà sempre più severo, soprattutto nel corso del pomeriggio e la sera. Il tempo sarà meno perturbato sull’area adriatica e il Sud, ma anche qui la situazione peggiorerà nel weekend che è atteso molto turbolento dal punto di vista ...

messveneto : Maltempo in arrivo in Friuli: previste abbondanti nevicate, piogge intense e vento forte - SkyTG24 : Forte maltempo, le previsioni meteo di venerdì 22 gennaio. VIDEO - 3BMeteo : Venerdì forte #maltempo sul Tirreno, possibili criticità su #Toscana ed #Emilia. - quartomiglio : MALTEMPO: FORTE VENTO con RAFFICHE di BURRASCA – moto ondoso in aumento - artskynature : Inizia una fase di forte maltempo, mareggiate, piogge, venti forti. Il peggio fine settimana. Scauri pressione 1018… -