Fitto: “Il richiamo di Gentiloni al governo sul Recovery fund conferma che siamo ancora a zero” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sul Recovery fund “il Commissario europeo Gentiloni, chiede chiarezza alle autorità italiane, su obiettivi e tempi per l’attuazione del Pnrr. E’ un tema fondamentale che evidenzia la totale incapacità del governo e che, soprattutto alla luce dell’attuale situazione politica, può costare caro al nostro Paese”. Così in una nota il co-presidente del gruppo europeo ECR-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto. Fitto inchioda il governo sul Recovery fund “Il PNRR, messo a punto dal governo, infatti, ha un valore complessivo di 209 miliardi di euro di cui 65,4 miliardi di euro di sovvenzioni (fondo perduto). Tali risorse per il 70% dovranno essere impegnate entro la fine del 2022 e spese entro la fine del 2023. Il piano prevede ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sul“il Commissario europeo, chiede chiarezza alle autorità italiane, su obiettivi e tempi per l’attuazione del Pnrr. E’ un tema fondamentale che evidenzia la totale incapacità dele che, soprattutto alla luce dell’attuale situazione politica, può costare caro al nostro Paese”. Così in una nota il co-presidente del gruppo europeo ECR-Fratelli d’Italia, Raffaeleinchioda ilsul“Il PNRR, messo a punto dal, infatti, ha un valore complessivo di 209 miliardi di euro di cui 65,4 miliardi di euro di sovvenzioni (fondo perduto). Tali risorse per il 70% dovranno essere impegnate entro la fine del 2022 e spese entro la fine del 2023. Il piano prevede ...

