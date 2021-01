(Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha messo a segno il colpo Aleksandr.Se la conferma arriva anchestesso calciatore, allora non dovrebbero esserci più dubbi. L'attaccante russo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo prossimo trasferimento in maglia viola. Sono praticamente un nuovo giocatore della. MancanoleParole che sanno di annuncio, seguito anche dal comunicato dello, che sul proprio sito ha ufficializzato l'accordo. Con molta probabilità il 29enne attaccante, lunedì 25 gennaio potrebbe essere a Firenze per lee per firmare il contratto che lo legherà ai viola.VIDEO ...

marcoconterio : ???????? E' arrivato il comunicato ufficiale. Lo #Spartak annuncia il trasferimento di Aleksandr #Kokorin alla… - Mediagol : #Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Kokorin dallo Spartak Mosca: 'Attendo solo le visite mediche'… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: UFFICIALE - Fiorentina, ecco Kokorin dallo Spartak: lunedì le visite mediche - FcInterNewsit : UFFICIALE - Fiorentina, ecco Kokorin dallo Spartak: lunedì le visite mediche - infoitsport : Fiorentina-Kokorin, è ufficiale: l'annuncio dello Spartak -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ufficiale

Nei prossimi giorni il giocatore volerà in Italia per le visite mediche. L’attaccante russo Alexandr Kokorin è di fatto un giocatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo Spartak Mosca con un co ...LIVE – Ufficiale Conti dal Milan al Parma. Llorente verso l’Udinese. Sousa c.t. polacco Il Bologna punta dritto su Karol Swiderski come soluzione per rinforzare l’attacco. Fiorentina: ora Kokorin, poi ...