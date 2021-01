Fiorentina | ufficiale l’acquisto di Maleh dal Venezia | arriverà in estate

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il centrocampista del, Youssef, è un nuovo giocatore della. Il marocchino è stato acquistato a titolo definitivo dai viola che l’hanno girato in prestito ai veneti per il resto della stagione. Mossa di mercato sempre più utilizzata dalle società, con gli ultimi casi di Caldara, Kulusevski e in dirittura d’arrivo anche Rovella, che permette di assicurarsi un talento grezzo prima che esploda il suo potenziale e dargli allo stesso tempo la possibilità di giocare con continuità. SportFace.

La partita Fiorentina - Crotone del 23 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A