Fiorentina, Kokorin: «Ho parlato con Prandelli, mi ha spiegato come vuole giocare» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alexander Kokorin ha parlato della sua nuova avventura con la Fiorentina Alexander Kokorin, nuovo acquisto della Fiorentina per rinforzare l'attacco, in una intervista a Sport-Express.ru ha parlato della sua nuova avventura in maglia viola. «Ho parlato con il mister tre giorni fa, mi ha chiesto in che posizione io possa dimostrare il mio valore al meglio e gli ho risposto che posso giocare ovunque, anche se preferisco partire da destra. Prandelli mi ha spiegato come intende giocare e mi ha promesso che mi avrebbe dato tutto il tempo per adattarmi. Credo che sarà necessario un mese. La Fiorentina mi aveva cercato già lo scorso aprile, ma allora non trovammo un accordo.

