Fiorentina, Kokorin conferma: “Mancano solo le visite mediche” (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’attaccante dello Spartak Mosca, Aleksandr Kokorin, è pronto a dire addio ai russi. Manca sempre meno all’ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina. Dopo che il direttore sportivo dei viola, Daniele Pradè, aveva chiuso le porte a qualsiasi rinforzo nel reparto offensivo puntando sul giovane Vlahovic, sembra avere in pugno il centravanti russo. Dotato di una buona tecnica, accompagnata dai suoi 183 centimetri d’altezza, è un attaccante diverso da Kouamè e Vlahovic e potrà dare al tecnico Cesare Prandelli nuove soluzioni offensive. È stato proprio Kokorin ad annunciare il suo passaggio alla Fiorentina, durante il ritiro della squadra a Dubai, ai microfoni di Match TV: «Sono quasi un giocatore della Fiorentina, l’unica cosa che manca sono le visite mediche». ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’attaccante dello Spartak Mosca, Aleksandr, è pronto a dire addio ai russi. Manca sempre meno all’ufficialità del suo trasferimento alla. Dopo che il direttore sportivo dei viola, Daniele Pradè, aveva chiuso le porte a qualsiasi rinforzo nel reparto offensivo puntando sul giovane Vlahovic, sembra avere in pugno il centravanti russo. Dotato di una buona tecnica, accompagnata dai suoi 183 centimetri d’altezza, è un attaccante diverso da Kouamè e Vlahovic e potrà dare al tecnico Cesare Prandelli nuove soluzioni offensive. È stato proprioad annunciare il suo passaggio alla, durante il ritiro della squadra a Dubai, ai microfoni di Match TV: «Sono quasi un giocatore della, l’unica cosa che manca sono le». ...

