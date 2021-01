Fiorentina, Amrabat: «Cancelliamo Napoli. Ecco dove voglio giocare» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sofyan Amrabat parla del suo adattamento alla Fiorentina: Ecco le parole del centrocampista sulla stagione dei viola Sofyan Amrabat ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina. Ecco le sue parole. Fiorentina – «Per quanto riguarda lo spogliatoio, siamo un bel gruppo. Ogni giorno lavoriamo duramente». LA SUA STAGIONE – «Il mio adattamento? Ci vuole sempre del tempo quando cambi squadra e città, ma dal primo giorno ho dato tutto per la squadra. Dobbiamo cancellare la partita di Napoli, prima di allora eravamo sempre cresciuti in modo costante. Sul mio ruolo, personalmente preferisco giocare con due centrocampisti, ma anche nei tre agendo davanti alla difesa e toccare molti palloni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sofyanparla del suo adattamento allale parole del centrocampista sulla stagione dei viola Sofyanha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dellale sue parole.– «Per quanto riguarda lo spogliatoio, siamo un bel gruppo. Ogni giorno lavoriamo duramente». LA SUA STAGIONE – «Il mio adattamento? Ci vuole sempre del tempo quando cambi squadra e città, ma dal primo giorno ho dato tutto per la squadra. Dobbiamo cancellare la partita di, prima di allora eravamo sempre cresciuti in modo costante. Sul mio ruolo, personalmente preferiscocon due centrocampisti, ma anche nei tre agendo davanti alla difesa e toccare molti palloni». Leggi su Calcionews24.com

