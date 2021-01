Fincantieri | Stx e le regole europee che non funzionano Parla Nones Iai

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Poco male perse l’operazione Stx alla fine naufragasse davvero tra una decina di giorni. Mentre la pandemia cambia il mercato delle crociere, forse segnando la fine del gigantismo, il Gruppo guidato da Giuseppe Bono troverà “altri modi per rafforzarsi”. La vera sfida sarà per l’Unione europea, che dovrà necessariamente rivedere le suesulla concorrenza. È il quadro tracciato da Michele, vice presidente dell’Istituto affari internazionali (Iai), che Formiche.net ha raggiunto per capire il perché delle tante difficoltà registrate negli ultimi anni sull’acquisizione italiana dei Chantiers de l’Atlantique. Scadrà il 31 gennaio l’ultima proroga concessa da Parigi all’accordo siglato a novembre 2017, concessa per dare altro tempo all’antitrust europeo per valutare l’operazione. Bruxelles ha fatto sapere di attendere ...