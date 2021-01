Figuraccia Real Madrid, blancos eliminati da una squadra di terza serie (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Real Madrid di Zinedine Zidane esce dalla Coppa del Re eliminata dall’Alcoyano, squadra di terza serie spagnola Il Real Madrid fuori dalla Coppa del Re in Spagna: la competizione nazionale continua a mietere vittime illustri. Dopo l’eliminazione dell’Atletico Madrid nel giorno dell’epifania, ieri è toccato ai blancos di Zinedine Zidane salutare la coppa nazionale. Le Merengues sono state battute 2-1 ai supplementari dall’Alcoyano, squadra che milita nella Segunda División B, quella che sarebbe la nostra serie C. Sconfitta arrivata nonostante la superiorità numerica e un inizio di match che sembrava mettere tutto i discesa. Il Real Madrid, prossimo ... Leggi su zon (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildi Zinedine Zidane esce dalla Coppa del Re eliminata dall’Alcoyano,dispagnola Ilfuori dalla Coppa del Re in Spagna: la competizione nazionale continua a mietere vittime illustri. Dopo l’eliminazione dell’Atleticonel giorno dell’epifania, ieri è toccato aidi Zinedine Zidane salutare la coppa nazionale. Le Merengues sono state battute 2-1 ai supplementari dall’Alcoyano,che milita nella Segunda División B, quella che sarebbe la nostraC. Sconfitta arrivata nonostante la superiorità numerica e un inizio di match che sembrava mettere tutto i discesa. Il, prossimo ...

