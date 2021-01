FIFA, duro comunicato contro la Superlega: «Non verrà riconosciuta» (Di giovedì 21 gennaio 2021) La FIFA ha emesso un duro comunicato verso un’eventuale Superlega: ecco il documento firmato dalle sei confederazioni La FIFA e le sei confederazioni (ACF, CAF, Concaf, CONMEBOL, OFC e UEFA) hanno firmato un documento in cui condannano un’eventuale creazione della Superlega. «Alla luce delle recenti speculazioni mediatiche sulla creazione di una ‘Super League’ europea chiusa da parte di alcuni club europei, la FIFA e le sei confederazioni (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA) ancora una volta vorrebbero ribadire e sottolineare con forza che una tale competizione non sarebbe riconosciuta né dalla FIFA né dalla rispettiva confederazione. Di conseguenza, qualsiasi club o giocatore coinvolto in una tale competizione non sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha emesso unverso un’eventuale: ecco il documento firmato dalle sei confederazioni Lae le sei confederazioni (ACF, CAF, Concaf, CONMEBOL, OFC e UEFA) hanno firmato un documento in cui condannano un’eventuale creazione della. «Alla luce delle recenti speculazioni mediatiche sulla creazione di una ‘Super League’ europea chiusa da parte di alcuni club europei, lae le sei confederazioni (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA) ancora una volta vorrebbero ribadire e sottolineare con forza che una tale competizione non sarebbené dallané dalla rispettiva confederazione. Di conseguenza, qualsiasi club o giocatore coinvolto in una tale competizione non sarebbe ...

La FIFA ribadisce la volontà di continuare sul format attuale del calcio nazionale e internazionale. No secco alla "Super League".

