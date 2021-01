Fidanzati e parenti, chi si può raggiungere fuori Regione: le nuove regole, come fare con le seconde case (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fidanzati, affetti stabili, parenti: chi si può raggiungere e come fare se ci si trova in zona rossa o arancione? A chiarire ogni dubbio le FAQ del Governo (aggiornate da poco) sull’ultimo Dpcm, quello entrato in vigore il 16 gennaio scorso, con le misure valide fino al 5 marzo. L’Italia è divisa in “zone colorate” e le disposizioni cambiano a seconda se una Regione si trovi in fascia gialla, arancione o rossa. In zona gialla, per esempio, gli spostamenti sono consentiti all’interno della propria Regione, nelle altre due zone, invece, solo all’interno del proprio Comune. Ma vediamo quali sono le novità sugli spostamenti e cosa si può fare nel Lazio che, da domenica 17 gennaio, insieme ad altre 11 Regioni è in zona arancione. Leggi anche: Bar e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021), affetti stabili,: chi si puòse ci si trova in zona rossa o arancione? A chiarire ogni dubbio le FAQ del Governo (aggiornate da poco) sull’ultimo Dpcm, quello entrato in vigore il 16 gennaio scorso, con le misure valide fino al 5 marzo. L’Italia è divisa in “zone colorate” e le disposizioni cambiano a seconda se unasi trovi in fascia gialla, arancione o rossa. In zona gialla, per esempio, gli spostamenti sono consentiti all’interno della propria, nelle altre due zone, invece, solo all’interno del proprio Comune. Ma vediamo quali sono le novità sugli spostamenti e cosa si puònel Lazio che, da domenica 17 gennaio, insieme ad altre 11 Regioni è in zona arancione. Leggi anche: Bar e ...

CorriereCitta : #Fidanzati e parenti, chi si può raggiungere fuori Regione: le nuove regole, come fare con le seconde case… - Paolo_Bargiggia : Questi infami! Prima si spartiscono le poltrone sono delegittimati e poi pretendono di decidere della tua vita spie… - Giolla_Giolla : RT @infinityhappyxx: Raga io sto scioccata proprio ce Voglio capire se ognuno vive a casa con i suoi,state nella stessa città e vivete anco… - infinityhappyxx : Raga io sto scioccata proprio ce Voglio capire se ognuno vive a casa con i suoi,state nella stessa città e vivete a… - physicaltwe : Ma pensavo, un'edizione del gf non vip la faranno? (intendo proprio persone non conosciute, non fidanzati, parenti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati parenti Dpcm, fidanzati, coppie, genitori, amici: spostamenti e visite Corriere della Sera Posso andare a trovare il fidanzato/a fuori Comune e fuori Regione?

Il Governo ha aggiornato le Faq sui possibili spostamenti tra Comune e Regioni in zona gialla, arancione e rossa. Quando è possibile andare a trovare il fidanzato/a?

Dpcm, fidanzati lontani, coppie, genitori, amici: chi si può raggiungere e dove

Coppie lontane, genitori, amici. Nelle nuove Faq (risposte a domande frequenti) del governo ci sono i chiarimenti che riguardano le visite e gli incontri con familiari, ma anche gli incontri e le occa ...

Il Governo ha aggiornato le Faq sui possibili spostamenti tra Comune e Regioni in zona gialla, arancione e rossa. Quando è possibile andare a trovare il fidanzato/a?Coppie lontane, genitori, amici. Nelle nuove Faq (risposte a domande frequenti) del governo ci sono i chiarimenti che riguardano le visite e gli incontri con familiari, ma anche gli incontri e le occa ...