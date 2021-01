Festival di Sanremo senza pubblico | il sacrificio a tutela della salute

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Nonostante la buona volontà e tutti gli sforzi messi in atto da Amadeus, dalla Rai e da tutta la macchina organizzativa, la decisione finale ha rispettato l’unico principio posto alla base:re la. Per questa ragione, conma forza d’animo, ildisarà. L’annuncio è arrivato in occasioneprima riunione per discutere del piano di sicurezza fra i vertici Rai e il prefetto di Imperia. Sfuma l’ipotesi“nave” bolla Amadeus, confermato alla conduzione deldidopo il successo dello scorso anno, ha fin da subito sottolineato l’importanza di creare unnormale. Il direttore artistico fin da ...