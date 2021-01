Festa nel villaggio indiano del nonno di Kamala Harris per l'insediamento. "Siamo orgogliosi"

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Festeggiamenti neldi Thulasendrapuram nel giorno del giuramento della vicepresidente Usa,, discendente del, che entrerà nella storia come la prima donna, di colore e di discendenza dell’Asia meridionale, a ricoprire il ruolo. Nella cittadina natale di suomaterno, Thulasendrapuram, a circa 350 chilometri da Chennai, personenti si sono preparate alle celebrazioni. “Ci sentiamo moltoche unsia stato eletto vice presidente d’America”, ha detto Anukampa Madhavasimhan, che fa l’ insegnante. Ildisi è trasferito a Chennai, la capitale dello stato del Tamil Nadu, decenni fa. Anche la madre della vice di Biden, scomparsa ...

Festeggiamenti nel villaggio indiano di Thulasendrapuram nel giorno del giuramento della vicepresidente Usa, Kamala Harris, discendente del villaggio, che entrerà nella storia come la prima donna, di ...