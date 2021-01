FC Messina, Francesco Lodi vicino al ritorno in Sicilia (Di giovedì 21 gennaio 2021) FC Messina vicino a chiudere per il ritorno in Sicilia del centrocampista classe ’84, Francesco Lodi, in uscita dalla Triestina. Ecco come stanno messe le cose. Francesco Lodi e l’avventura in Serie D A dare l’annuncio nella serata di ieri, ci ha pensato personalmente il presidente dell’FC Messina, Rocco Arena. Francesco Lodi è vicino alla firma del contratto che lo legherà al club Siciliano, terminando quindi anzitempo, il rapporto calcistico che lo legava alla Triestina. Il centrocampista classe ’84 nato a Napoli, ha vestito in carriera diverse casacche, mettendo in fila oltre 480 presenze in gare ufficiali, giocando in tutte le categorie professionistiche. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) FCa chiudere per ilindel centrocampista classe ’84,, in uscita dalla Triestina. Ecco come stanno messe le cose.e l’avventura in Serie D A dare l’annuncio nella serata di ieri, ci ha pensato personalmente il presidente dell’FC, Rocco Arena.alla firma del contratto che lo legherà al clubno, terminando quindi anzitempo, il rapporto calcistico che lo legava alla Triestina. Il centrocampista classe ’84 nato a Napoli, ha vestito in carriera diverse casacche, mettendo in fila oltre 480 presenze in gare ufficiali, giocando in tutte le categorie professionistiche. ...

